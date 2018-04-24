海南大學教授王毅武：預計海南的房子很快會“隻租不售”

參與海南房地産調控政策設計的海南現代管理研究院院長、海南大學教授王毅武4月24日在接受上證報記者采訪時預計，樓市調控將會趨嚴，海南的房子很快會隻租不售。

王毅武說，今年2月，他參與樓市調控政策設計時，就向政府提出從嚴的原則，堅決抑制炒房。回溯過去，可以發現，海南省成立30年來，每次利好政策出台，房價地價都會大漲，有的領導甚至跑到北京去推銷房子。實踐證明，房地産并沒有讓海南經濟大發展，反而拖累了地方公共服務，影響了生態環境。

王毅武說，3月31日樓市調控政策出台後，一些人鑽政策空子繼續炒房，才導緻4月22日更嚴厲的政策出台。新的政策是全域限購限售，我估計海南的房子很快會隻租不售。

王毅武說，作為旅遊地區，加上一個隔海，運輸物流成本高，海南的物價挺高的，而老百姓的收入隻相當于上海的一半。如果房價繼續漲，老百姓的生活壓力會很大。現在搞自貿區自貿港，更應該加強樓市調控，以防海南成為養老港、移民港和炒房港。

來源：中國證券網

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