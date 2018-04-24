【日盛投顧】上市續跌 OTC補跌

◆盤勢分析

1. 台股周二開盤因美股下跌而續跌，而盤中雖亞股走強，但卻因賣壓過重，終場指數仍下跌 117.63 點，跌幅 1.10%，收在 10579.50 點，成交金額為 1586.98 億元，至於先前抗跌的 OTC 則補跌重挫 2.95%，4/24 同時跌破季線與半年線支撐。

2. 台股周二指數已來回測年線 10583 點附近位置，收盤暫時失守，短線已漸漸接近 2/21 大漲的向上跳空缺口附近，由於年線仍上揚中，因此仍有機會發揮支撐作用，而短線 9 日 KD 也已來 20.77 與 35.19 附近，過去大盤此值來到 20 附近，大盤或有機會出現跌勢止穩，因此不建議再做殺低動作，然而日前半年線已從支撐轉為壓力，未來 10800 點附近將較有壓，由於年線附近尚得反覆測試，預估 10500 點整數關卡將為短線主要支撐，極短線指數將在預估約在 10500~10800 點間，因量能見放大，表示買盤偏向低接，而不願拉抬，因此操作上宜拉長時間才易見到獲利。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 63.01 億元；外資 - 77.78 億元、投信 - 0.31 億元、自營商 + 15.08 億元。

光學股、面板相關、水泥、生技與金融等族群大跌中見攻勢

1. 電子類股:

(1) 光學股:

由於 3008 大立光宣布現金股利 72.5 元創新高，間接帶動此族群買氣，包括 3406 玉晶光、3428 光燿科與 3504 揚明光等股相對大盤抗跌，因買盤尚不穩定，仍得持續觀察法人後續動向。

(2) 面板相關族群:

部分面板股跌深之後，出現低接買盤，包括 6456GIS-KY 與 8069 元太等股出現買盤，因股價買盤無法連續，仍得再觀察法人進出。

2. 非電子類股:

(1) 水泥族群:

此族群本身股利相當穩定，加上於剛公布的 3 月營收表現中，1102 亞泥連續 5 個月營收 YOY 都出現二位數成長，近期帶動此族群買盤，由於也有股息殖利率支撐，因此可持續留意包括 1101 台泥等股走向。

(2) 金融族群:

由於 2888 新光金與 2856 元富證二家公司都同時在 4/24 暫停交易，也讓市場對金融股另有期待，包括 2882 國泰金與 2886 兆豐金等股走勢穩健，保守型投資人可留意。

(3) 生技族群:

因長期籌碼穩健，近期為盤面主流股，部分個股仍見攻勢，包括 6472 保瑞、6497 亞獅康 - KY 與 5398 慕康生醫等股走強，由於為中小型股，因此仍得留意追價風險。