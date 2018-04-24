Apple Watch 3 LTE版5/11登台開賣

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 內建 eSIM 技術，可以獨立通話及上網，電信業者今 (24) 日宣布將在 5 月 11 日全台開賣，遠傳 (4904-TW) 搶先開放預約，中華電 (2412-TW) 及台灣大 (3045-TW) 則是 5/4 日展開預購及預約，電信業者同步啟動一機多號服務。

Apple Watch Series 3 去年 9 月就在台上市，不過，國內只引進 GPS 版本，消費者引領期盼可以獨立通話、上網的 LTE 版本則遲遲無法引入，近日 LTE 版本通過 NCC 型式認證，可以登台上市。

亞太電 (3682-TW) 指出，預期 eSIM 將成為未來穿戴型裝置趨勢關鍵技術，事先已規劃建置，為國內首間完成 eSIM 系統建置電信業者，這次配合 Apple Watch Series 3（GPS + Cellular）上市，也率先完成相關驗證，為國內首家完成測試的業者。

台灣大表示，Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 具備完整的 LTE 與 UMTS 行動網路無線頻段，是國內首支加入內建行動網路的智慧手錶，可同步與 iPhone 同時接收電話和訊息，即使 iPhone 不在身邊，也能時時保持聯繫、打電話、收簡訊等。

台灣大將提供全新 One Number (可一號多機使用) 服務，也就是手錶和 iPhone 共享同一個門號，不需要再辦另一個門號；預計 5 月 4 日開放 Apple Watch Series 3 預約。

最新 Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 將有 38 公釐和 42 公釐兩款不同尺寸錶殼，配備雙核心處理器，首次採用內建揚聲器，讓 Siri 擁有語音功能；消費者在使用前需先更新 iPhone 作業系統版本至 iOS 11.3 及 Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 版至 watchOS 4.3。

電信業搶 Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 客層戰火也點燃，遠傳宣布 5 月 11 日全台開賣，同時啟動新型態的遠傳「一號多機」服務，即日起同步開放線上預約登記活動。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕宣布推出全新 One Number (可一號多機使用) 服務，搭載 Apple Watch Series 3(GPS + Cellular) 版，就能搶先體驗全球首款內建行動通訊功能的智慧手錶。