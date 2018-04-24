謝金河：「建生兄」的公司這幾年沒有很好！

在博鰲論壇上，習近平主席一聲「建生兄」！讓在香港掛牌的冠捷科技主席宣建生在兩岸三地暴紅，大家赫然發現宣建生與習近平有超過廿年以上的老交情，未來兩岸要找到一位調和鼎鼐的大老，也許宣建生主席會是很好的人選。宣建生與習近平主席的交情緣起於冠捷科技在福清建廠，這個廠大約在 06 年左右，我也曾去參訪過，與冠捷科技不遠的地方，我記得中華映管很大的廠區也在附近。



冠捷科技以監視器為主，還有平面電視及其他顯示器產品。過去十幾年，冠捷的營收都在 100 億美元以上，在金融海嘯前，冠捷的股價一度漲到 9.85 港元，市值將近千億台幣，這兩年業績急轉直下，去年冠捷營收 746.92 億港元，虧損 3.94 億港元，股價跌至 0.98 元，剩下高價時的十分之一，市值剩 22.98 億港元，已從大企業變成中小企業。還有冠捷科技股權也有很大改變，主席仍是宣建生，但是最大股東是中國電子信息產業集團，持股 55.25%，當年最大股東潘方仁及宣建生持股都不在前 10 大股東行列。



習近平的一聲建生兄，又把場景拉回到廿年前冠捷科技的福清時代，但時移勢易，今天的冠捷已今非昔比了！



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