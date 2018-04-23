大基金資本局：3200億芯片“國家隊”浮出水面

4月18日，正值資本市場熱捧芯片概念股之時，太極實業大漲6.63%，引發市場關注。有傳言稱，國家集成電路産業基金(即“大基金”)已經舉牌，對此，太極實業對外回應稱，如果存在持股超5%的情況，會及時公告。

一個橫掃資本市場領域的國家資本浮出水面。因股東實力強大、以扶持中國本土芯片産業為使命，大基金在資本市場地位重要。舉牌太極實業雖未被證實，但其已在市場展開大規模布局。

據不完全統計，兩年多時間，大基金僅持股超5%以上的上市公司就達11家，市值合計約3200億元規模，大基金持股市值約350億元。大基金對上市公司并非簡單的財務投資者，已躍居某些公司第一大股東。

憑借頻頻資本運作，大基金投資的股票市值迅速膨脹，享受了巨額浮盈。掃貨資本市場，在11家上市公司持股超5%。

據通富微電今年2月底公告披露，大基金當前持有三安光電11.3%的股份、長電科技9.54%的股份、北鬥星通11.4%的股份、北方華創7.5%股份、長川科技7.5%股份、國科微電子15.79%股份、兆易創新11%的股份、匯頂科技6.65%股份、通富微電15.7%股份。此外，大基金還持有港股上市公司中芯國際15.91%的股份、國微技術9.89%的股份。

來源：新京報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)