分析員﹕港股低開 30200至30800點上落

美國股市仍處於弱勢，上周五三大指數一同低收，市場人士相信今日大市將會低開，惟下跌幅度有限，預料大市將於30200至30800點之間上落。

道瓊斯指數錄得逾200點跌幅，收市報24462點，跌201點或0.8%，標準普爾指數收市報2670點，跌22點或0.8%，納斯達克指數收市報7146點，跌91點或1.3%。

歐洲股市方面，英富時指數收市報7368點，升39點或0.5%，德國DAX指數收市報12540點，跌26點或0.2%，法國CAC指數收市報5412點，升21點或0.4%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.86元，較本港收市價高1.4%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報13.17元，本港收市價高1.9%，中國石油(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市7.58元，較本港收市價高1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.97元，較本港收市價高1%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報72.99元，較本港收市價低0.2%。

外圍局勢變化實在太大，並且往往有太多變化。一般而言地緣政治局勢變化只是一時，相比之下貿易戰的最新發展，對股市及匯市影響更長遠。目前中美雙方之間的角力仍在，投資者在現時市況只能小注個別可以受惠於內地力推內需行業政策的股份。當然投資者可以待醫藥及教育等內需股再下調5至10%後才作出部署，不一定可以獲利，至少值博空間較高。另一方面至本月底中資企業會相繼公布今年首季業績，又看看企業業績數據可否成為相關股份上升動力。至於平安醫療科技(01833-HK)今日起招股，其公開發售反應對母公司中國平安(0601318-CN)(02318-HK)H股股價走勢有一定影響。

對於大市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市將會低開，惟下跌幅度有限，甚至其後會出現反彈，預料後市將於30200至30800點之間上落。

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