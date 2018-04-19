一季度多隻成長股獲公募基金加倉

上市公司一季報陸續披露，公募基金在一季度的調倉動向也顯現出來，科技、傳媒及醫藥板塊的多隻成長股獲得基金加倉。

Wind數據顯示，截至4月18日，已有164家上市公司公布了一季度業績報告，44隻獲基金增持，多為高新技術、生物醫藥及影視傳媒等新興成長性行業個股，且流通市值多在100億以下。公募基金加倉幅度較為明顯的個股包括大豪科技、長亮科技、健友股份、橫店影視等。大豪科技一季報顯示，該公司前十大流通股東中共有8隻公募基金，與去年底相比，有4隻基金為新進，另4隻則進行了加倉。

長亮科技一季報顯示，5隻基金出現在其前十大流通股東席位。其中，去年底的第二大股東匯添富移動互聯基金在今年一季度加倉50萬股;匯添富旗下的匯添富社會責任、匯添富外延增長基金則分别加倉108.1萬股和236.8萬股;易方達新興成長、嘉實前沿科技則在一季度新進。

另外，有5隻基金出現在橫店影視前十大流通股中，且均為新進。華寶服務優選以101.6萬股的持有量成為第2大流通股東。此外，農銀匯理行業成長、農銀匯理區間收益、交銀施羅德新生活力、富國天源滬港深等基金也在列。

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