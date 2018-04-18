4月18日消息，據財新報道，接近央行知情人士：“資管新規推遲”系空穴來風。目前資管新規正在走相關程序，按照既定程序，最快也需要在4月末或5月初才能正式出台;資管新規也與中美“貿易戰”沒有任何關聯。

今年2月份，21世紀經濟報道從多名接近監管人士處獲悉，經過多輪調研，資管新規過渡期可能延長半年至2019年底(1.5年+0.5年)，不過最新的信息顯示過渡期有可能改為從發布之日算起，并且設定了比較長的期限，以使得市場平穩過渡。

此前，周小川在3月9日舉行的十三屆全國人大一次會議新聞中心記者會上表示，資管方面的發展其實也是一種正常的發展，但中間也有一些不規範的地方，一些類似的産品規則不太一緻，另外也有一些冒牌的，打着一個名義來做的，實質上是其他的事情。因此确實有一些漏洞，在這種情況下需要對資産管理行業進行規範化管理。

央行副行長潘功勝稱，關于規範資産管理業務的指導意見，在2017年11月份已經向社會公開征求了意見，大家應該從網上對它的基本框架都可以了解。我們也收集了很多的意見，會同相關部門對這些意見進行了認真的研究，并且也合理的進行吸收。在考慮這個規則的時候，我們會考慮到怎麽化解在資産管理業務方面所存在的問題、所隐藏的風險，以及對這個政策出台對金融市場的影響，我們會在這之間尋找一個很好的平衡。這個政策人民銀行正在會同相關部門進行修改，履行相關的程序以後會盡快向社會公開。

來源：鳳凰網

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