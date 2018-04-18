【華冠投顧】林驛銘:台股抗跌就抗漲!弱勢反彈!

美股大漲二天，台股漲不動! 指數原大漲逾百點回跌，一度翻黑，最後只小漲 37 點，以 10847 作收，成交量 1454 億元，價漲量縮格局。

台北股市之前，在國際股市下跌之時，因逢上市上櫃公司融券強制回補潮高峰而抗跌，現在，國際股市反彈，而台股在融券回補潮過後就抗漲! 指數昨日大跌 144 點，今只漲 37 點，屬弱勢反彈，在弱勢反彈 1~2 日過後，再下跌風險仍不可忽視，請投資朋友操作務必格外謹慎小心。盤面焦點: 南亞科 (2408) 毛利率看漲至 Q3，股價連跌 3 日後，今彈升逾 4%，收復 5 日線、月線。VHQ-KY (4803) 木星時代可望開始貢獻營運，加上騰訊、阿里巴巴擴大釋單，股價攻漲停。日電貿 (3090)擁低價 MLCC 電容庫存優勢，股價漲停。義隆 (2458) 減資 + 配息，每股發 5.58 元，Q2 營收可望優於 Q1，股價衝漲逾 5%。上奇 (6123) Q1 稅前獲利年增近 8 成，每股稅前純益 0.81 元，漲停站穩所有短均上。聯發科 (2454)攜手微軟搶進物聯網商機，法人近日買超帶量衝高漲逾 6%，創波段新高價。挖礦股撼訊 (6150)股價連續下挫一度再跌停至 225 元。創意 (3443) 港系外資發布報告看好，目標價 500 元，股價不漲反慣殺至跌停板 269.5 元。其它強勢個股包括: 金麗科 (3228)，威盛(2388)，隆達(3698)，捷泰(6165)，奇力新(2456)，柏承(6141)，銘鈺(4545)，邦特(4107) 以及慧智 (6615) 等。弱勢個股: 全新 (2455)，友旺(2444)，大江(8436)，鎧勝 KY(5264)，TPK-KY(3673) 以及綠悅 KY(1262)等。

台股大跌後弱勢反彈，大盤若沒有效減肥融資問題! 仍有風險，投資人務必趁反彈調節持股比重，也請小心提防融資多殺多局面。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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