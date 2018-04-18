【大行報告】野村料次季最優惠利率有機會上調25點子 對港銀淨息差有利

野村發表報告指，金管局自上周四(12日)起動用約220億元香港銀行體系結餘承接港元沽盤，以捍衛聯系匯率，銀行體系結餘的流動性將由1800億元，降至明日(19日)的1570億元。(最新資料：金管局自上周四(12日)以來已經第九度入市，累計買入約337億元)。

該行表示，當去年金管局抽走800億元的流動性時，香港一個月港元拆息(Hibor)由0.42%跳升至1.21%，與Libor的差距在去年12月27日收窄至36個基點。但在金管局買入港元前，Hibor于今年4月12日已回落至0.79%。而自金管局出手後，昨日(17日)一個月Hibor升至0.89%，三個月則升至1.3%。

野村又稱，截至昨日，一個月Hibor仍然滞後Libor約1個百分點，而銀行存款利率已開始回升，認為今年第二季本港最優惠利率有機會上調25點子，對銀行的淨息差有利。

該行還提到，在2004至2006年的美聯儲最後一輪加息周期，香港最優惠利率上升300個基點，對比聯儲局利率為增加425個基點。在此期間，該行有覆蓋的本港銀行平均淨息差上漲36個基點，其中中銀香港(02388-HK)升51個基點。而今年上調一次最優惠利率後，預計中銀香港的淨息差將按年擴大6個基點至1.63%，而恆生(00011-HK)則將上升2個基點至1.96%。

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