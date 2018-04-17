【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到中共將展開軍事演習之下，使得台股指數大跌超過百點，其中蘋果概念股表現較為弱勢，終場加權指數下跌 144.10 點，技術面上跌破所有短期均線，有轉空疑慮，而外資在現貨部分賣超 92.11 億，合計三大法人現貨淨賣超 122.56 億。

《國際金融市場焦點分析》

周一美國公布 3 月零售銷售上升 0.6%，優於預估的上升 0.4%，核心零售銷售上升 0.2%，符合預期，總體經濟數據未能對市場構成太大影響，而投資人在消化周末美國空襲敘利亞的利空後，意識到短期並不會惡化成區域性衝突，加上美國大型企業財報表現優異，美股因此反彈走高；隨著市場風險偏好情緒揚升，美元指數因此走低。

《國際商品市場焦點分析》

美國於上周末連同英法空襲敘利亞，雖短時間造成市場震撼，不過投資人很快意識到暫時並不會演變為區域性衝突，油價因此出現利多出盡的現象，兩油均大幅走低自逾三年高位拉回；金價早盤也因避險買盤消退而回檔，不過中國股市連同港股大幅走低，加上晚間美元再度疲軟，支撐金價翻紅小漲；預計美國大平原將迎來有利的降雨，同時出口銷售數據不佳，小麥期價大跌超過 2%。

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