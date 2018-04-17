研究稱中國頁岩氣産量未來三年或增近一倍 低于目标

北京時間17日路透社稱，咨詢機構伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)周二在一份報告中表示，2020年中國頁岩氣産量可能達到170億立方米，較2017年增加近一倍，因本地油企在鑽探技術和成本削減方面取得很大進步。

中國2017年的頁岩氣産量為90億立方米，約占其天然氣總産量的6%。

伍德麥肯茲估計，2018年至2020年間，三個重要項目的近700口新油井將上線。這三個項目分别是，中石化的涪陵項目，中石油的長甯-威遠項目和昭通項目，它們的所在地都在中國西南地區，總成本為55億美元。

不過，2020年的預估産量170億立方米比中國政府制定的300億立方米的目标要低很多，後者比中國政府最初在2012年設定的目标低了逾一半。

這意味着中國仍需要繼續進口大量的液化天然氣(LNG)。伍德麥肯茲還預計，中國今年的LNG進口將在去年創紀錄高位的基礎上進一步增加25%，達到近4，900萬噸。

盡管估測顯示中國是全球最大的可采頁岩氣資源所在地，但中國的頁岩地層更深，斷層更多，且位于人口密集的山區，導緻開采成本更高，鑽探難度高。

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