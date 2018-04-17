山東年内將開通首個5G基站 峰值速率是4G網十倍以上

新華社17日消息，記者17日從中國聯通山東省分公司獲悉，中國聯通在青島試點建設的5G網絡已率先啓動，預計年内將開通第一個5G基站，峰值速率是4G網的十倍以上。

日前，國家發改委正式批準中國聯通在北京、天津、青島等12個城市試點建設5G網絡，山東聯通成為山東唯一開展5G試點的通信運營商，網絡試點工作已于今年3月在青島率先啓動。

山東聯通介紹，為加快推進5G通信網絡試點工程，山東聯通加大通信設備及配套設施投資、研發費用方面投入，用于開展5G無線網、傳輸網、核心網和業務平台的組網建設，預計2018年下半年將開通山東省第一個5G基站，2019年完成全部試點。

山東聯通5G網絡試點項目分為基礎設施改造及建設、網絡性能驗證、5G業務應用與示範等幾個階段，第一階段重點圍繞eMBB(增強移動寬帶)、URLLC(超可靠超低時延)業務開展試驗。第一階段組網後，峰值速率將達到4G網絡十倍以上，時延達到毫秒級以下。

據了解，5G網絡在智慧城市、智慧園區、智慧工廠、安防監控、AR/VR、精密制造及遠程醫療等方面有巨大應用潛力，可快速提升公共事業、現代工業、交通、能源等領域的信息支撐能力。随着5G技術與雲計算、大數據、虛擬增強現實、人工智能實現深度融合，將推動智能醫療、智能教育等民生應用從概念走進現實，改變居民日常生活方式。

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