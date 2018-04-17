銅價易漲難跌 大山跳空鎖住漲停 今年擬登陸或赴東協設點

線纜股大山 (1615) 去年每股賺 1.31 元，優於市場預期，第一季營收又較去年同期大增 60%。儘管近期國際銅價拉回，不過市場認為，2018 年銅價易漲難跌，也持穩大山今年營運。大山今天股價開盤跳空漲停鎖住，有機會突破前波高點。大山 2017 年營收 27.39 億元，毛利率 9.84%，營益率 5.58%，稅前盈餘 1.68 億元，稅後淨利 1.47 億元，年增率 56.07%，每股盈餘為 1.31 元，優於市場預期。



大山 3 月營收為 2.42 億元，月減 7.08%，年增 52%；累計第一季營收為 7.79 億元，年增 60%。



大山生產電力線纜及通訊線纜兩產品為主，大山斗六總廠生產電力線纜產品涵蓋從 15KV、25KV、69KV 到 161KV 線纜，占營收比重達 70% 多，除台電標案外，台塑 (1301) 六輕設廠，義美今年在雲林設廠等，都是使用大山電力線纜。



大山今年擬進入大陸或東協國家設立生產據點，也與土木、機電廠商合作，爭取統包工程訂單。因應公共工程市場，增加公營訂單比例，還將自製 PVC 粒銷售市場開發。



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