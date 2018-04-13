建成控股(01630-HK)料年度純利將錄得大幅下跌

建成控股(01630-HK)公布，集團預期截至2018年3月31日止年度的綜合純利將錄得大幅下跌，而2017年同期綜合純利則約為6760萬港元。

純利大幅下降主要是由于：收益下降，原因是三個大型模板工程項目(合約總金額約4.485億港元，于2017年10月至2018年1月期間授予集團)均處于工程週期的初期階段，故2018財度産生的收益較低；及因客戶工程計劃修訂而導緻若幹模板工程項目的原合約金額及訂單變更下調。

直接成本增加，原因是由于若幹模板工程項目動工時間意外延遲令工程項目週期延長而導緻直接員工成本及分包費用增加，及預期之外的現場安排變動産生之額外費用；超過1000萬港元新購買的棚架設備産生的折舊開支增加。該等棚架設備的購買資金來自公司于2017年6月16日發售股份的所得款項；及市場上新模板工程合約競争激烈而導緻新獲授模板工程項目的毛利率下降。

此外，由于截至2018年3月31日止年度現有及新增銀行貸款提款的利息支出增加導緻財務成本增加。

最後是行政開支增加，包括員工成本上升(主要由于薪酬及員工福利增加所緻)以及公司普通股于主板上市後的專業費用及非經常性營銷費用。

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