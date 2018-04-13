毅嘉首季稅前虧1.24億元 EPS -0.4元

毅嘉 (2402-TW) 今 (13) 日公布今年第 1 季自結，合併稅前虧損 1.24 億元，每股稅前虧損 0.4 元，主受傳統淡季及美元部位大幅貶值，提列匯兌損失的影響，毅嘉強調，今年仍力拚營收、獲利逐季增溫。

毅嘉今年第 1 季受傳統淡季影響，單季自結合併營收 15.93 億元，季減 17.58%，年增 8%，營業損失 0.74 億元，因美元部位大幅貶值，匯兌損失約 0.61 億元，使得稅前虧損失 1.24 億元。

毅嘉今年車用及光通訊產品將持續穩定增長，加上新客戶開發與極細線路製程產品佈局，看好集團營收及獲利預期可逐季增溫。

產品組合方面，毅嘉今年第 1 季利基市場產品，包括車用及光通訊產品營收都較去年同期成長，預期今年利基產品將穩定增長; 消費產品部分，新客戶開發和極細線路製程產品布局，則可望下半年陸續展現成果。

毅嘉去年第 4 季單季合併營收 19.33 億元，合併毛利率 1%，合併營業損失約 1 億元，合併稅後純益 0.04 億元，單季營運轉虧為盈；去年自結合併營收為 71.8 億元，合併毛利率約 2%，合併稅後純損約 2.98 億元，每股純損 0.98 元。

毅嘉指出，今年將持續提升高附加價值產品的占比，同時開拓細線路產品的應用，預期在新產品及新客戶導入後，將補強整體產品組合及獲利能力；另外，內部透過組織調整、自動化設備導入、優化製程與流程等，提升生產效率，預期全年度的營收及獲利將可望突破瓶頸且穩健成長。