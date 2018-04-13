市場關注敘利亞情勢 金價小幅走揚

美國總統川普日前暗示，不會立即攻打敘利亞，市場持續關注情勢發展，週五 (13 日) 金價小幅走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週五凌晨 4 點 41 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格上漲 0.17%，至每盎司 1,344.20 美元。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下降 0.10%，至 89.40。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

美國總統川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普推文一出，金價應聲走揚，一度觸及 2 個月高點。

值得注意的是，川普日前於推特發文表示，對敘利亞動武的時間，「可能很快，也可能不快」，暗示不會立即攻打敘利亞，市場擔憂情緒有所緩解。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨上漲 0.38%，至每盎司 16.535 美元；鉑金期貨上漲 0.19%，至 936.60 美元；鈀金期貨上漲 1.48%，至 973.30 美元。

銅期貨上漲 0.64%，至每磅 3.083 美元。