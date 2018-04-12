九興控股(01836-HK)前三月總收入同比減少4%至2.946億美元

九興控股(01836-HK)公布，集團截至2018年3月31日止3個月未經審核總收入約為2.946億美元，較去年同期未經審核總收入的3.070億美元減少約4.0%。

展望未來，盡管出現了諸如關稅威脅的暫時性沖擊，集團預期對于集團時裝産品的需求將于今年進一步回升，而對于集團時尚運動産品的需求將遵循更為正常的中長期增長路徑，同時仍然作為集團主要的增長推動力。

此外，集團于2018年4月7日獲知會，Nine West Holdings Inc及其若幹聯屬公司于2018年4月6日(呈請日期)根據美國破産法第11章向紐約南區美國破産法院提交破産保護。據董事所了解，Nine West將于其第11章案件期間以「債務人持有」方式經營，這意味着Nine West將在破産法院的監管下于其日常過程中繼續經營其業務。

根據公司可得的資料，透過第11章案件， Nine West計劃出售其鞋履及手袋業務，并執行扭虧為盈策略，專注于其其他業務。由于提交第11章案件，債權人(如集團)暫不收取于呈請日期前所産生的債務，且針對Nine West的訴訟被擱置及暫緩，以待破産法院進一步頒令。

Nine West為集團鞋履産品的客戶之一，截至2017年12月31日止年度貢獻集團總收入約2.8%。于本公告日期，Nine West所結欠的尚未償還應收貿易賬款約為1070萬美元(該款項須予對賬)。

集團現正就收回尚未償還應收貿易賬款及有關向Nine West持續供應集團産品的保護尋求法律意見。雖然對集團是否可悉數收回Nine West結欠的全部尚未償還應收貿易賬款存疑，但董事認為提交第11章案件將不會對集團的業績及業務經營産生重大不利影響，理由是(i)集團已就其對手方的信貸風險投保并預期部分尚未償還應收貿易賬款可自保險收回；(ii)經計及保險範圍及集團財務狀況後，尚未償還應收貿易賬款總額對集團整體資産狀況及盈利能力而言并不重大；(iii)雖然預期集團將繼續向Nine West 供應其鞋履産品，但向Nine West作出的銷售額對集團整體收入而言并不重大；(iv)集團將繼續密切監察與Nine West銷售其産品的條款以确保其日後向Nine West作出銷售的付款；及(v)集團將努力供應其産品予Nine West鞋履及手袋業務的新買方。

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