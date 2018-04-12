滬指低開低走結束3連陽 海南板塊尾盤逆勢攀升

今日滬指小幅低開，随後圍繞3200點上下震蕩，創業板指表現稍微強勢，盤中一度漲逾0.70%。午後，股指持續低位震蕩，13：45分左右快速跳水，創業板指翻綠。截至收盤，滬指跌近1%，結束三連陽。滬指收報3180.16點，跌0.87%，成交額1850億。深成指收報10726.95點，跌0.75%，成交額2436億。創業板收報1826.89點，跌0.42%，成交額898億。

盤面上，多數行業板塊下跌，煤炭、鋼鐵和有色等周期性較強的行業板塊跌幅居前，板塊内個股大多數飄綠。銀行股在經曆連續幾天上漲後，今日全面調整走低，工行和建行等權重股均跌逾2%。民航、農牧飼漁和國際貿易等板塊跌幅其次。多元金融、醫療保健和貴金屬等板塊逆市走高。

題材股方面，多數題材股下跌，隻有仿制藥、海南、基因概念等少數幾個題材表現較為突出，稀土、芯片、上海自貿、锂礦和特斯拉等多個題材跌逾1%。

熱點板塊方面，黃金概念股今日延續昨日強勢行情，山東金泰(600385-CN)尾盤封漲停，恒邦股份(002237-CN)、湖南黃金 (002155-CN)等股紛紛大漲。

多元金融板塊早盤強勢拉升，板塊漲幅超2%。其中，香溢融通(600830-CN)、民生控股(000416-CN)等3股漲停，其餘個股均上漲。

臨近尾盤，海南股再度受資金追捧，覽海投資(600896-CN)、大東海(000613-CN)漲停，海峽股份(002320-CN)、羅牛山(000735-CN)等個漲逾5%。

技術上看，近幾日，繼貿易戰之後，歐美在中東的軍事活動日趨頻繁和劇烈，局部沖突接近爆發的臨界點，所以對外圍股市和國内A股市場影響都相當劇烈，短期出現回落的風險越來越大，但是伴随着回調，權重藍籌股也逐步出現了見底迹象，尤其是金融開放、醫藥、航天軍工等板塊在政策利好預期的帶動下，逐步走強。但是，從技術角度講，量能的萎縮仍然限制着指數的有效上攻，所以各權重股很難出現持續上攻走勢，導緻今天滬深指數在20日均線壓制下畏縮不前。

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