恆指三萬一點再次得以復失 保險股表現平平

外圍形勢仍未穩定，但是無礙今早大市表現，恆生指數高開196點，其後升幅收窄，恆指最新報30969點，升72點；國企指數最新報12346點，升22點。
港元轉弱並觸及7.85弱方兌換保證水平，銀行股今早表現疲弱，匯豐控股(00005-HK)最新報75.55元，升0.4%，恆生銀行(00011-HK)最新報188元，跌0.4%，東亞銀行(00023-HK)最新報32.4元，跌0.3%，中銀香港(02388-HK)最新報37.3元，跌0.1%。
其他金融股方面，昨日創下新高的友邦(01299-HK)今早表現回軟，最新報元71.1，跌0.7%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報84.25元，跌0.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.92元，跌0.5%。
券商股方面，香港交易所(00388-HK)今早表現平平，最新報266.8元，升0.8%，2中信証券(600030-CN)(06030-HK)H股最新報19.32元，跌0.7%，耀才證券(01428-HK)最新報2.67元，跌0.7%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報419.8元，升0.05%，閱文集團(00772-HK)最新報71.5元，無升跌，易鑫集團(02858-HK)最新報4.63元，無升跌，眾安在線(06060-HK)最新報59.2元，跌0.6%。
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