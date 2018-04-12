5月起滬深港通每日額度擴大四倍

4月11日早間，中國人民銀行行長易綱在博鳌亞洲論壇2018年年會“貨币政策的正常化”分論壇上，宣布了一系列中國金融業對外開放的具體舉措和時間表，其中包括從今年5月1日起把滬深港通每日額度擴大4倍。随後，中國證券監督管理委員會、香港證券及期貨事務監察委員會聯合公告，同意擴大互聯互通每日額度，將滬股通及深股通每日額度從130億調整為520億元人民币，港股通每日額度從105億調整為420億元人民币，自5月1日起生效。滬深交易所也發布調整每日額度通知，提示市場參與人做好相關準備。

中國證監會新聞發言人高莉表示，滬深港通自推出以來，整體運行平穩有序，每日額度安排在保障市場穩定運行方面發揮了重要作用。數據統計顯示，截至2018年3月30日，滬港通已平穩運行3年多，交易總金額7.8萬億元人民币。其中北向滬股通累計有交易的股票795隻，交易金額4.3萬億元人民币;南向港股通累計有交易的股票385隻，交易金額3.5萬億元人民币。深港通啓動一年多以來，截至2018年3月30日，累計交易金額2.20萬億元人民币，跨境資金整體淨流入351.49億元人民币，運行成效顯著。

高莉指出，此次大幅擴大互聯互通每日額度，旨在完善内地與香港兩地股票市場互聯互通機制，穩步擴大資本市場雙向開放，有助于境外長期機構投資者參與A股市場，維護市場安全平穩運行。下一步，兩地監管部門將繼續加強跨境資金流動監測和監管協作，加快落實看穿式交易監管安排，切實保障互聯互通機制平穩運行，促進兩地市場共同繁榮發展。

香港交易所集團行政總裁李小加也對此舉表示歡迎。他認為，這一舉措及時回應了不斷變化的市場需求。自從滬港通2014年開通以來，互聯互通機制一直運作平穩，逐漸獲得了中國和海外投資者的信賴。香港交易所集團將繼續與監管機構和合作夥伴緊密合作，确保互聯互通機制的高效和暢順運作。

深圳證券交易所表示，將對相關技術系統完成适應性改造，堅決落實金融領域擴大開放措施。下一步，將密切關注深港通每日額度擴大後的市場運行情況，不斷強化交易監控和監管協作，加快落實看穿式交易監管安排，提升跨境監管效率，推動完善互聯互通機制，維護市場安全平穩運行，服務互利共赢的國際合作新格局。

上海證券交易所表示，滬港通每日額度雙向擴大的舉措，將更好地滿足境外長期機構投資者投資A股的需求，維護市場安全平穩運行。同時對兩地資本市場的發展、現有機制的進一步完善、A股納入MSCI指數的平穩實施都將起到積極的作用。上交所將切實落實滬股通看穿式交易監管安排，切實保障互聯互通機制平穩運行，打開資本市場對外開放全新局面。

滬倫通啓動也有了時間表。易綱在同一場合宣布，經過中英兩國雙方共同的努力，將争取在2018年年内開通滬倫通。上海證券交易所和倫敦證券交易所股票市場互聯互通是深化中英金融合作，擴大我國資本市場雙向開放和向世界表明我國堅定不移擴大開放信心的一項重要舉措。

據上交所介紹，目前滬倫通各項準備工作正在加快進行，上交所與倫敦證券交易所正在推動規則和操作性安排的落地工作。下一步將有序适時開展與市場機構的溝通。

高莉表示，證監會積極推進滬倫通準備工作，將與英方共同努力，争取2018年内開通。下一步，證監會將按照黨中央、國務院的決策部署，堅定不移地推進資本市場對外開放，打造互利共赢的國際合作新格局。

來源：證券時報

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