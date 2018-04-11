昔日「歐豬」大翻身 葡萄牙將結束連續25年的預算赤字

曾經是歐債危機中被稱為「歐豬五國」之一的葡萄牙，從谷底大翻身，將歷史時刻，預期將很快結束連續 25 年的預算赤字。

葡萄牙身處歐債危機時，曾在 2011 年 5 月起接受紓困，就在紓困計畫結束後 4 年，該國長達 25 年的預算赤字將結束，比原定計畫提早一年實現，但最終數字仍有待歐盟統計局 4 月底確認。

葡萄牙財長 Mario Centeno 表示，葡萄牙目前正展現過去幾十年來最佳經濟和財政狀況。但分析師同時也提醒，里斯過去幾年弭平赤字雖有成，但仍要警惕潛在風險。

為什麼葡萄牙能成功翻身？

葡國 OMFIF 智庫高級經濟學家 Ben Robinson 指出，國際評等機構標準普爾和惠譽提升葡萄牙的信用評等；財政預算赤字大幅下降及退出歐盟財政觀察名單，降低該國借貸成本和利息支出，均有助其預算目標早日達標。

而由於國際評等機構愈來愈樂觀的看法，葡萄牙 2016 年至 2017 年期間的主權債務利息少於 3 億歐元（約 3.68 億美元）。

預算平衡改善相當顯著

惠譽和標普 2017 年底基於就業率和債務水平有所改善的理由，相繼將葡葡牙的債信評等調升至「投資級」；且 2017 年結構性赤字占 GDP 的比重，由 2016 年的 1.8 降至 1%，都使得投資人對葡萄牙償還債務的能力更有信心。

荷蘭合作銀行經濟學家 Maartje Wijffelaars 指出，2017 年葡萄牙預算平衡明顯改善，主要是因為經濟環境改善，帶動更高的社會貢獻和稅收收入，並降低了失業等社會福利的支出。

據葡萄牙財政部數據顯示，2017 年就業率成長 3.2 個百分點，房地產市場的外資流入以及旅遊業成長也帶動了強勁的國內需求。

仍存在尚未排除的風險

葡萄牙經濟雖有所好轉，但分析師認為仍存在尚未排除的風險。2017 年第 3 季葡萄牙銀行業不良貸款比重為 14.6%，雖較 2016 年同期的 17.7% 下降，但與歐元區其他國家相比，仍是銀行業不良貸款水平最高的國家之一。

此外，OMFIF 的 Robinson 也預警，歐洲央行緩減債券購買量，意味著未來歐元區國家的借貸成本將會上升。