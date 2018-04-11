北京積分落戶操作管理細則公布 16日起開始申報

北京市人力資源和社會保障局今日舉行發布會，介紹北京市積分落戶申報啓動有關情況，并發布《北京市積分落戶操作管理細則》。細則規定，積分落戶申報流程有“4、9、8"三個順序。

據中新網消息，其中，“4”指的是4項資格條件：持有本市居住證、不超過法定退休年齡、在京連續繳納社會保險7年及以上、無刑事犯罪記錄。需要注意的是，今年居住證的持有時間截止到細則發布前，即日前向北京市公安機關申領《北京市居住證》，前是否有效，都可以參加2017年度的積分。"9”指的是9項積分指标：穩定住所、教育背景、職住區域、包括合法穩定就業、合法創新創業、納稅、年齡、榮譽表彰和守法記錄。資格條件和積分指标在《辦法》裡已有明确規定。"8”指的是8個經辦步驟：包括系統注冊、關聯單位、積分填報、确認提交、數據核查、查看初核結果、複查及現場審核、發布及公示。

此外，北京市積分落戶實行年度申報制，分為申報、核查、複查、公示和落戶辦理階段，各個階段時間相互不交叉。今年總體申報審核時間安排如下：4月16日至6月14日為申報階段。6月15日至7月30日為核查階段。7月31日至9月4日為複查階段。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)