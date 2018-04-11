中國國資委主任：國企要率先落實好擴大開放 加快對外合作

中國國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶週二表示，國有企業 (國企) 要率先落實好擴大開放的要求，進一步的深化改革，使得國家開放的措施能盡快落地，開放對國有企業和中央企業既有機遇，又有挑戰。肖亞慶在接受中央電視台 (央視) 專訪談到，國企和中央企業 (央企) 未來的開放應該是在原來的基礎上更高層次的開放，可能是從原來的產品合作更多向企業的合作、資本的合作邁進，通過合作來分享未來的市場。「我們這種合作不是把既有的市場來劃分，而是通過我們的合作創造出很多新的市場，使得這個市場不斷的擴大，來滿足全社會對產品和服務的要求。開放的過程就是要倒逼國企和央企不斷深化改革，來適應市場變化的要求。通過開放合作，使國企和央企能夠和世界最先進的企業一起開拓市場提供服務，今後這個過程發展的速度會越來越快。」



他指出，開放的過程遇到的挑戰是必須要面對的，所以要深化改革，使得國企和央企的治理結構能夠實現有效制衡，要優化佈局調整，使得國企和央企的資本佈局能更加適應全球市場的變化要求。國企和央企還要加強管理，形成靈活高效的運營的機制，使企業對市場的反應更加靈活，更加適應市場變化，從中來求得更高的效率。



中國國家主席習近平週二在博鰲亞洲論壇上發表主題演講表示，經濟全球化是不可逆轉的時代潮流，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中國將大幅度放寬市場准入。







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