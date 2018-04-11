内地主流房企一季度銷售增速出現分化

截至4月10日，已披露2018年一季度銷售情況的24家上市房企合計實現銷售額10632.57億元，較去年同期增長約31.98%，而主流房企銷售增速呈現分化態勢。融創中國、保利地産、中國恒大的一季度銷售同比增速超過50%;碧桂園、招商蛇口、萬科的同比增速則低于25%。

房企三強的表現相對穩定。碧桂園以1879.7億元的合同銷售額成為房企一季度銷售冠軍;恒大、萬科則以1618.7億元和1542.6億元分列第二、三位。其中，碧桂園3月單月合同銷售額達641.3億元，分别較恒大、萬科的單月銷售額多出百億元。克而瑞研究中心指出，碧桂園3月銷售領先萬科、恒大，主要源于碧桂園在三四線城市布局項目較多。相比一二線城市，三四線城市銷售受限較少。

去年3月起，在北京樓市新政的帶領下，各地先後出台了一系列樓市調控政策。與2017年初相比，2018年一季度樓市熱度雖有所下降，但部分地區房價仍處于相對高位。國家統計局數據顯示，2018年2月份，全國70個大中城市中，一線城市新建商品住宅銷售價格同比繼續下降，二三線城市的漲幅則略有擴大。春節過後，昆明、武漢、三亞、大連等多個城市均加碼樓市調控政策。

政策效應顯而易見。據克而瑞研究中心統計，截至一季度末，從實際的完成情況看，大部分房企的銷售目标完成率普遍低于20%。另外，記者梳理發現，24家已公布銷售業績的上市房企，今年1月份合計銷售額同比增速為64.74%;前兩個月的合計銷售額同比增長51.41%;而一季度合計銷售額同比增幅回落至31.98%。

主流房企的合同銷售額同比增速也有下滑。融創合同銷售額的同比增速從1月份的173.15%下滑至一季度的77.94%，萬科則從1月份的41.27%收窄至一季度的2.66%。一季度總體來看，融創中國、保利地産、中國恒大合同銷售額的同比增速分别為77.94%、51.42%、51.38%;碧桂園、招商蛇口、萬科、金地集團前三個月合同銷售額同比增速則為24.76%、18.09%、2.66%、-21.51%。

從去庫存角度看，截至2018年3月底，易居研究院監測的100個城市新建商品住宅庫存總量為43712萬平方米，環比減少1.0%，同比減少8.7%。其中，一二及三四線城市的新建商品住宅庫存總量分别為2088萬平方米、22977萬平方米和18647萬平方米，同比分别減少7.7%、8.5%和9.0%。2018年3月，一二及三四線城市新建商品住宅存銷比(庫存去化周期)分别為12.2、10.3和10.6個月，相比2月份12.6、10.3和10.9個月的數值，二線城市持平、一線和三四線城市有所縮短。

展望未來，克而瑞研究中心表示，預計二季度開始，房企將加大推盤力度，力争將全年銷售計劃向前提。從年報期大部分房企高管的表態看，全年的推盤計劃大多集中在二、三季度，這樣可以盡早鎖定全年銷售業績。

平安證券認為，考慮到4、5月基數大幅回落疊加推盤高峰，預計4、5月房企銷售增速將有所回升。在低基數、一二線城市推盤加快等因素作用下，銷售有望維持高位，三四線市場熱度仍存在慣性，對短期銷售依舊樂觀。

來源：上海證券報

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