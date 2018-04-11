俄鋁(00486-HK)再有董事請辭

俄鋁(00486-HK)昨晚公布，由於公司被納入特別指定國民名單，公司非執行董事IvanGlasenberg及公司獨立非執行董事PhilipLader已提出辭任公司董事，辭任自2018年4月10日起生效。PhilipLader亦不再擔任公司企業管治及提名委員會主席。

該公司今早公布，公司非執行董事Maksim Goldman及Daniel Lesin Wolfe已各自提出辭任本公司董事，辭任自2018年4月10日起生效。緊隨Maksim Goldman及Daniel Lesin Wolfe辭任後，董事會成員包括兩名執行董事、七名非執行董事及五名獨立非執行董事。上周美國財政部公布新一輪制裁名單，對38個俄羅斯個人、官員、公司和國企實施制裁，其中包括俄鋁大股東歐柏嘉(OlegDeripaska)，俄鋁發通告確認，大股東歐柏嘉被列入美國

實施制裁名單，預料制裁事件會對公司前景帶來重大不利影響，兼可能觸發技術性違約。去年第四季俄鋁對北美洲出口量佔公司整體18%，而俄鋁是最大的鋁和氧化鋁生產商。

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