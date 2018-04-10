【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，因美國在對中國產品征收關稅的問題上態度有所軟化，但有報道指 FBI 突擊檢查特朗普律師辦公室，令股市漲幅受限。道瓊斯指數上升 0.2% 至 23,979 點； 標準普爾指數上升 0.3% 至 2,613 點；納斯達克指數上升 0.5% 至 6,950 點。

油價週一大漲，因股市反彈。紐約 5 月期油上升 2.2% 至每桶 63.42 美元。金價上漲，因美元回落。紐約 6 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,340.1 美元。

香港股市週一上升，內地股市個別發展。教育股跑贏大市，其中中教控股（839.HK）上漲 10.1%；科網軟件股造好，其中金蝶國際（268.HK）上升 12.9%；油氣股繼續下跌。個股方面，俄鋁（486.HK）及其控股股東等被美國財政部列入特別指定國民名單，或面臨美國制裁，股價急挫 50.4%；吉利汽車（175.HK）3 月份銷售數據強勁，股價上升 5.2%。恒生指數上升 1.3% 至 30,230 點，國企指數上升 0.9% 至 12,073 點，香港股市成交金額增加 16.8% 至 1,152 億港元。上證綜合指數上升 0.2% 至 3,138 點，滬深兩市成交金額減少 6.2% 至人民幣 4,390 億元。習近平將於今日出席博鰲論壇開幕式並發表演說。

◆ 行業及公司新聞

◇ 裕元工業（551.HK）及寶勝國際（3813.HK）發布聯合公告指寶成工業私有化寶勝國際之要約計劃於法院會議上未獲通過批准，要約宣告失效且於 12 個月內不得再對公司作出要約或可能作出要約。因此，裕元此前宣派特別股息之計劃失效，而兩家公司股份將於今天復牌。

◇ 海螺水泥（914.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年第一季公司股東應佔溢利（按中國會計準則）將按年增加 120% 左右至約人民幣 47.4 億元，主要因公司產品銷售價格升幅較大令營業收入同比大幅增加所致。

◇ 特步國際（1368.HK）公布 2018 年第一季平均同店銷售表現同比低雙位數增長（2017 年第四季同比高單位數增長），零售折扣保持於 7.5-8 折的低水平（2017 年第四季折扣水平持續降低），零售存貨亦保持約 4 個月的健康水平（2017 年第四季：約 4 個月）。

◇ 耀才證券（1428.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）純利同比大幅增長約 100% 至 5.2 億港元（2018 財年首三季純利按年大增 80.6% 至 3.5 億港元），主要受惠於證券經紀佣金收入及孖展融資之利息收入大幅上升所致。現價相當於約 8.4 倍 2018 財年市盈率。

◇ 丘鈦科技（1478.HK）公布 2018 年 3 月攝像頭模組產品銷量同比增長 50.2% 至 1,757 萬件；指紋識別模組產品銷量按年增加 25.7% 至 754 萬件。首 2 月攝像頭模組及指紋識別模組產品銷量分別同比增長 6.7% 及 34.1%，3 月份攝像頭模組銷售增速較首兩月大幅提高，而指紋識別模組有所放緩。

◇ 碧桂園（2007.HK）2018 年第一季累積預售金額、累積預售建築面積及平均預售價（包括合營公司及聯營公司）分別為人民幣 1,880 億元、2,039 萬平方米及每平方米人民幣 9,219 元，分別同比上升 24.8%、22.5% 及 1.8%，其中 3 月份分別上升 1.2%、增長 1.8% 及下跌 0.6%。3 月份銷售較首兩月大幅倒退。

◇ 亞美能源（2686.HK）發布公告指新疆鑫泰天然氣（603393.CH）潛在要約收購公司股份，但尚未達成任何確實的決定。公司股份將於今天復牌。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)