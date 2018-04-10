【權益變動】永恒策略(00764-HK)遭蔡彤沽清9.75%股份 涉資逾6700萬

港交所最新數據顯示，永恒策略(00764-HK)遭蔡彤于4月6日在場外以每股平均價0.18港元減持3.72億股或9.75%股份，涉資約6703.5萬港元。該筆出售完成後，蔡彤不再持有公司任何股份。

永恒策略4月6日公布，于2018年4月6日，蔡彤已出售公司372,416,803股股份(佔公司已發行股本的9.75%)予Twin Success International Limited，代價約為6703.5萬港元。

Twin Success由李雄偉、張國偉及張國勳分别實益擁有50%、25%及25%。李雄偉、張國偉及張國勳各自為公司的執行董事。于股份買賣完成前，Twin Success持有公司211,416,000股股份，占公司已發行股本的5.54%。

于股份買賣完成後，蔡彤并無持有公司任何股份，而Twin Success則持有公司 583,832,803股股份，佔公司已發行股本的15.29%。因此，Twin Success成為公司的主要股東。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)