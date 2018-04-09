阿里巴巴領投商湯C輪融資

全球領先的人工智能平台公司商湯科技SenseTime宣佈完成6億美元C輪融資。去年七月宣佈B輪融資4.1億美元後，商湯科技再次創下全球人工智能領域融資記錄，並成為全球最具價值的人工智能平台公司。商湯科技C輪融資由阿里巴巴集團領投，新加坡主權基金淡馬錫、蘇寧等投資機構和戰略夥伴跟投，新一輪投資者帶來綜合性戰略價值。吸引卓越的投資人入股，是商湯科技人工智能平台化發展的重要一環。

商湯科技聯合創始人、CEO徐立表示：“作為全球領先的人工智能平台公司，商湯科技C輪融資將進一步堅固公司在人工智能領域的領軍地位：首先，以商湯原創技術為核心，賦能更多行業；其次，與全球頂尖夥伴進行深度合作，進一步拓展商業版圖；第三，強化上下游產業鏈，深化商湯在人工智能產業鏈佈局。”

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信表示："商湯科技積極拓展人工智能領域，尤其在深度學習和視覺運算方面，其科研能力讓人印象深刻。阿里巴巴在人工智能領域的投入已為旗下業務帶來顯著效益，今後我們將繼續在人工智能領域作出投資。我們期待與商湯科技的戰略合作能夠激發更多創新，為社會創造價值。"

蘇寧易購副董事長孫為民表示：“智慧零售本質上就是零售要素的數據化，零售運營的智能化，因此未來人工智能將在智慧零售領域發揮越來越重要的作用，商湯作為國內行業領先企業，其聚焦原創技術，打造人工智能商業生態的理念 ，與蘇寧智慧零售戰略佈局不謀而合。雙方合作後蘇寧將人工智能運用在零售生態圈，並通過場景互聯網，零售大數據反向賦能人工智能技術，為廣大消費者帶來更貼心的消費體驗。“

此次阿里巴巴集團領投，淡馬錫、蘇寧等多家頂級投資機構和戰略夥伴跟投，將為商湯提供更豐富的應用場景，更強大的海外佈局能力，加速AI技術落地。商湯科技完成C輪融資後，將進一步強化在安防、手機、自動駕駛及互動娛樂等行業的落地優勢，加快在智能零售、金融、教育等領域的技術落地，拓展商業版圖，加速人工智能平台化發展。

憑藉強大的原創技術能力和國內最大的深度學習超算中心，商湯科技在人臉識別、圖像識別、自動駕駛、人機交互、醫療影像、深度學習硬件優化技術等多項人工智能核心技術和商業應用中領跑行業，成為至世界一流的人工智能平台公司和演算法供應商。自創立伊始，商湯科技已與高通、本田、美國麻省理工學院等諸多國際知名機構進行重大戰略合作。2018年三月，商湯科技與上海儀電集團、上海臨港集團等多家大型國企戰略簽約，在平安城市、智慧交通、智慧金融等領域展開全面合作。

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