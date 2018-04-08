華潤置地回應劉姝威質疑：缺乏基本常識 將追究其責任

新浪財經訊 4月8日淩晨，萬科獨董劉姝威發表的《寶能的「顏色革命」》一時激起千層浪，文章表示稱寶能用空手套白狼得來的錢，損害國家實體經濟，建議國家監察委、銀行保險監督管理委員會、證監會依法嚴肅處理。

該文中，劉姝威披露了一則華潤置地與寶能的交易，稱華潤置地把土地出讓價109億元的地塊以4億多元轉讓給寶能。

在劉姝威披露的信息中，似乎寶能和華潤之間的關系頗深。

劉姝威指出，在短時間內，寶能就能夠動用巨額銀行資金和保險資金，精準地把作為行業龍頭企業的上市公司控股權收入囊中。這僅憑寶能的獨資股東姚振華一人的力量是絕對不可能做到的。華潤股份有限公司的實際控制人是國務院國資委。據寶能地產發債書披露，2014年寶能地產營業收入為9.70億元。2015年華潤置地把土地出讓價109億元的地塊以4億多元轉讓給寶能。

以下為劉姝威文中質疑華潤置地內容：

華潤置地有限公司是華潤股份有限公司的子公司，主營地產業務。2013年8月，華潤置地通過公開競標取得位於深圳市前海自貿區的一塊土地使用權，土地出讓價款109億元。

據前海管理局2015年2月13日公告，華潤置地將競拍所得的地塊申請分宗為四個地塊。2015年7月28日和8月7日，華潤置地分別將其中的兩塊地轉讓給寶能的兩家全資子公司，同時，華潤置地將另外兩塊地的50%開發權益轉讓給寶能的全資子公司，華潤置地保留50%開發權益，即華潤置地和寶能共同開發這兩個地塊。

據華潤置地2015年度報告：華潤置地出售給寶能子公司兩塊地100%開發權益的出售收益約4.28118億；出售另外兩塊地50%開發權益虧損約4.25156億，出售收益約0.03億。

華潤股份有限公司的實際控制人是國務院國資委。據寶能地產發債書披露，2014年寶能地產營業收入為9.70億元。2015年華潤置地把土地出讓價109億元的地塊以4億多元轉讓給寶能。

2014年4月，中共中央紀律檢查委員會官網公布：華潤集團董事長、黨委書記宋林涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查。2014年11月10日華潤置地發出公告：自11月9日起，公司執行董事及主席吳向東因個人理由辭任董事會主席職務。

2014年11月之後，華潤置地上市公司的公告文件簽批人是董事會副主席唐勇。2015年4月，吳向東重新開始簽批華潤置地上市公司公告文件。據華潤置地2015年度報告，吳向東任華潤置地的第一位執行董事；華潤置地沒有董事會主席，董事會副主席唐勇是第二位執行董事，位於吳向東之後。

正是在吳向東再次公開出現之後不久，華潤置地把土地出讓價109億元的地塊以4億多元轉讓給寶能。也正是在寶能得到華潤置地轉讓的地塊後，寶能開始指使鉅盛華和前海人壽大量買入萬科股票，僅用半年時間，寶能就持有萬科20%股份，成為萬科第一大股東，奪取了華潤股份有限公司作為萬科原第一大股東的位置。

2016年6月24日鉅盛華和前海人壽聯合提議罷免萬科董事會全體董事和監事會監事的議案。2016年6月27日在萬科2015年度股東大會上，鉅盛華和前海人壽一致否決萬科2015年度董事會報告、監事會報告和年度報告。

以下為華潤置地回應全文：

關於劉姝威發布涉及華潤置地相關不實言論的回覆

已關注到劉姝威發布的相關言論，其中涉及華潤置地的相關內容斷章取義，與事實嚴重不符，缺乏基本邏輯和常識，對我司造成不良影響，我們將保留追究其責任的權利。

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