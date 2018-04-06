美國衛生署鼓勵隨身攜帶鴉片類藥物過量的解毒劑

美國衛生署鼓勵民眾隨身攜帶在鴉片類藥物使用過量狀況下，可以救命的解毒劑，這是美國衛生單位 13 年來首次發布公共衛生勸導告示，因為美國麻醉藥品氾濫以及濫用，已經到達危機的程度。（夏明珠報導）

平均每 12.5 分鐘，就有一個美國人，因為鴉片類麻醉藥使用過量而死亡。鴉片類藥物主要用來止痛，過去十年，因為合成處方氾濫，已經有超過 25 萬美國人因此送命，它奪命的程度，比最高峰時期的愛滋病還要嚴重。

美國衛生署今天發布宣導告示，建議有藥物成癮傾向的人，或是知道親友圈有這個問題的人，隨身攜帶解毒劑納洛酮。根據統計，因為鴉片類藥物使用過量致死的案例，有百分之 77 是院外發生，超過一半死在家裡。

美國衛生署說，知道如何使用納洛酮以及讓它在需要的時候，隨時可以拿到，非常重要，因為它可以救命。

美國多數第一線急救人員，現在都會隨身攜帶納洛酮，多數州也都不須醫師處方就可以取得，它有鼻噴劑以及注射兩種型式，幾秒鐘就可以發揮藥效，不過近年來因為供不應求，納洛酮價格暴漲，以前一管注射劑只要六美元，現在要三十多美元，噴劑漲得更兇，部份地方政府提供公費折扣，有人批評這等於是鼓勵大家嗑藥，美國衛生部長不同意這種看法，他形容這就好像說不需要對心臟病患實施 CPR 一樣，反正救活他，他還是會繼續吃速食，遲早會再發病。