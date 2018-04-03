京城銀Q1稅前獲利14.48億元 年增4.5% 每股稅前盈餘1.26元

京城銀 (2809) 今日公告 3 月自結損益達 5.14 億元，每股稅前盈餘 0.45 元。累計今年 1 至 3 月合併稅前獲利達 14.48 億元，每股稅前盈餘 1.26 元，分別較去年同期成長 4.5%、4.1%。京城銀指出，第一季利息收入、手續費收益持續成長，是挹注稅前獲利的重要引擎。京城銀截至 3 月底止，整體逾期放款比率 0.04%、逾期放款覆蓋率 4,207.14%、全體放款覆蓋率 1.56%。



根據國際機構 IHS Markit 最新預測，2018 年全球經濟成長率將達 3.4%，京城銀表示，全球經濟受惠主要經濟體消費者信心增強、製造業緩步擴張保持良好成長動能下，加上景氣復甦將有助增加企業及個人需求，同時有利京城銀放款業務長期穩定獲利，讓第一季利息收入及手續費收益繼續保持成長外，更挹注稅前獲利持續年增長表現的重要關鍵。



京城銀表示，近年積極針對放款客群、項目及風險控管進行優化策略，包括專注經營中小型企業客群、挑選利基型業務等模式，皆有利於京城銀對各項放款案件，同時降低放款風險、提升資本運用效益。



展望未來，京城銀指出，為進一步完善在金融科技領域上布局，將持續推動數位金融服務，積極開發線上服務與數位金融商品。



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