利豐(00494-HK)完成出售三大産品業務 每股特别股息47.6仙與末期息一同派付

利豐(00494-HK)公告稱，日期為2017年12月14日的公告及2018年1月9日通函，内容有關以11億美元出售由利豐傢具、利豐美容及利豐毛衣營運的産品業務所組成的業務，其經營人為：(i)目标集團，連同(ii)于完成日期的各業務轉讓人;并包括目标股份、業務資産及所承擔負債(目标業務)，已于2018年4月3日完成。

為确保交易完成後重組能夠以高效且有效的方式完成并确保利豐集團的業務和目标集團的業務均不會因策略性出售及重組而受到不當影響，利豐集團透過公司及目标集團透過目标控股公司訂立服務協議、物業總協議及附屬採購、物流及貿易服務協議。

服務協議使目标集團能夠繼續獲提供其目前從利豐集團獲取的若幹辦公室行政服務。物業總協議使目标集團成員公司及利豐集團成員公司能夠向及從對方轉租及許可對方╱獲對方許可使用辦公室、展廳和倉庫場地(如果相關租約由對方訂立)。附屬採購、物流及貿易服務協議使：(i)利豐集團能夠繼續向目标集團提供採購服務;(ii)利豐集團能夠向目标集團提供物流服務;及(iii)目标集團能夠向利豐集團提供貿易服務。

根據上市規則第14A.53條，就擬于附屬採購、物流及貿易服務協議項下提供的服務應付最高傭金總金額的年度上限于2018年、2019年和2020年分别為40百萬美元、45百萬美元和50百萬美元。

由于由于交易完成已于2018年4月3日落實，于2018年3月22日宣布派發特别股息每股47.6港仙將與截至2017年年度之末期股息一同派付。

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