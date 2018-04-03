【港股午評】29800點成拉鋸戰 騰訊(00700-HK)400元為血肉長城？

4月份首個交易日大市便可能要低收？按今早大市表現來看，最終全日低收不令人意外，至於是否可以守在29800點，或許才是今日市場人士焦點。就如證券業人士指出，目前好淡友在29800點附近角力，所以當今早失守29800點時，便吸引投資者入市買貨。當然是否要在低位再吸納？仍然不建議投資者太追取，還是以穩守為上策。

恆生指數中午收市報29913點，跌179點；國企指數中午收市報11992點，跌7點，成交額為637.84億元。

其實今早大市在最低位時，亦只得逾300點跌幅，已屬擁有相當韌力，特別是騰訊控股(00700-HK)成功守在400元，或許可以為投資者信心帶來支持。若騰訊在未來數個交易日仍可以企穩在400元，投資者可以考慮入市。只要在未來數日，400元大關一直跌不穿，投資者對騰訊前景的信心自然會強化，若以血肉長城來形容亦不過份。可是在血肉長城建立之前，投資者自能邊觀察邊等待時機，絕不可因為心急而放棄整個大局。

金融股今早表現相當疲弱，不論是匯豐控股(00005-HK)又或是一眾內地銀行，表現均令人不感到愉快。有關股份只是隨整體市況而下跌，在貿易戰未完全開打前，可以視相關股份基本因素未變，投資者無需太擔心。

今日醫藥股再放異彩，不意外，只是在今時今日才追貨，實在太遲，反而應該要考慮何時是合適的收割日，及早將資金回籠，再等機會低撈未必是壞事。

至於手機設備股方面，目前時機不適合，還是避一避為佳。

2018年4月3日中午12時53分

文﹕張偉倫

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