羅兵咸料息口升等因素或增IPO集資難度

羅兵咸永道認為，上市集資需求強勁，外圍因素及市場波動暫未對資本市場造成太大影響，估計下半年將有數間超過100億元的大型IPO，有助鞏固香港IPO市場地位。不過，該行指出，息口趨升、地緣政經局勢變化，帶來不確定因素，有可能影響市場情緒，增加企業IPO集資難度。

羅兵咸預期，港股今年全年IPO集資額將介乎2000億元至2500億元，涉150家公司上市。當中，主板佔1930億至2430億元；創業板佔70億元。

今年首季，港股IPO市場延續去年底的強勢，首季IPO活動持續活躍，整體上市宗數及集資總額都較去年同期增加，創業板比以往更活躍。今年首季共有69家公司新上市，較去年同期的40家，增加72.5%；首季集資額243億元，按年增加81.34%。

期內，工業類股份IPO仍佔最大比重，但資訊科技及電訊類上市活動較去年同期明顯增多。此外，多項市場新規例將於今年出台，同股不同權架構企業，以及生物科技企業，已積極尋求上市集資機會。

內地方面，A股推動存託憑證，羅兵咸認為有助企業靈活運用本港及內地IPO平台集資，對兩地資本市場發展及互補帶來正面幫助。

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