洋華轉型工控、今年比重將過半 力拚轉盈

洋華 (3622-TW) 全年營收由 2010 年 173 億元逐年下滑，去年營收只剩 8.94 億元，相較 2016 年，年減 38.59%，自 2013 年轉型發展工控觸控產品，淡出消費性電子觸控領域，去年工控產品營收占比約 35-40%，目標今年要增達 55%，董事長白志強今 (2) 日在法說會中指出，去年營運已有改善，今年成績要更好。

洋華去年營收 8.94 億元，年減 38.59%，其中，機電產品營收約 3.2 億元，光電產品約 5.74 億元，營業毛利 1.21 億元，毛利率 13.6%，年增 5.85 個百分點，主受惠於毛利較高的工控產品出貨放大，本業虧損 0.73 億元，稅後虧損 0.06 億元，較 2016 年稅後虧損 1.46 億元改善，每股虧損 0.04 元，為 2012 年以來虧損最小。

洋華指出，工控產品營收去年占比約 35-40%，較 2016 年的 15-20% 提高，目前在消費性電子包括手機、平板電腦等以原有客戶服務為主，轉型拓展工控領域及整機系統，目前在工控部分可望爭取更大的訂單，今年目標營收占比增達 55%；整機產品可供應 10.1 吋、15 吋、27 吋、65 吋等尺寸，已經開始出貨。

洋華主要生產基地位於台灣、越南，在工控產品效益浮現下，去年毛利率回升，如果今年工控產品營收規模放大，且拉高光電產品營收達 7 億元，就有轉盈機會；白志強坦言，希望今年有更好的成績。

洋華去年小虧，但虧損情況為近 6 年來最小，董事會通過提撥資本公積，每股擬配發 0.3 元現金股利，是連續虧損 6 年來首次配發股息，股東會預計 6 月 13 日舉行。