寕德時代上市或創IPO新速度 參股公司直接受益

證監會最新公告顯示，本周將有7家企業首發上會，其中，備受關注的寕德時代將于4月4日闖關。繼富士康和藥明康德後，寕德時代有望成為第三家在A股上市的新經濟企業。值得注意的是，富士康從預披露到上會僅用了36天，藥明康德從預披露更新到上會也隻用來50天時間，如果寕德時代本周三能夠順利過會，那麽自3月12日預披露更新到上會隻用了24天，創造了A股市場IPO的新速度。

寕德時代是動力電池系統提供商，主要從事于新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生産和銷售。根據更新後的招股書顯示，寕德時代在2017年實現的營收、淨利處于雙雙增長的狀態。其中，2017年實現營業收入199.97億元，同比增長逾34%;實現歸屬淨利潤39.72億元，同比增長31.4%。

随着寕德時代火速上市，相關參股公司直接受益。水晶光電(002273-CN)參股的聯合創投公司間接持有寕德時代股份;華西股份(000936-CN)子公司持有寕德時代392萬股。

來源： 南方財富網

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