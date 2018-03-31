【華冠投顧】劉彥良 盤後分析



《獨家開市 還是風生水起》

台股補上班獨家開市，對盤勢的影響性不大，終場小漲 13 點，成交量 756 億元。盤面還是風生水起，資金持續流入風電和生技股，另外電感股 2456 奇力新、3068 美磊則有漲價題材；6196 帆宣、3498 陽程則有收購題材。

離案風電遴選收件名單出爐，共 9 家開發商 (5 家外商、4 家本土企業)、18 個案場，總規劃量約政府 2025 年目標的 2 倍，也就是說只有半數案場能出線，一切要等 4 月底才確定。既然離確定名單還有一段時間，主力當然會繼續拉抬，包括 3708 上緯投控、2013 中鋼構、5512 力麒、1514 亞力今天都攻上漲停。

生技股 1760 寶齡、3205 佰研、6499 益安、6523 達爾膚強勢亮燈，獲利成長股 4137 麗豐、4736 泰博也再創波段新高。上櫃生技指數經過 2 年多的打底，均線即將形成多頭排列，相較先前生技股常常曇花一現，這波的行情值得期待。

除了分享給投資朋友的風電、生技外，周三分享的 2509 全坤建，昨日拉漲停、今天改寫波段新高。全坤建今年在 2 月售地及 Q2 都更大案認列下，獲利挑戰 1 個股本。自前波高點拉回至月線的過程中，兩大主力都沒賣，等散戶浮額洗乾淨後，最近開始發動第二波漲勢，主升股可期。

進入 4 月份，估計指數難有大行情，盤面上還是會呈現小鬼當道、短線交易。選股上除了熱門題材外，還可留意 3 月營收和 Q1 季報繳出優異表現的個股。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

