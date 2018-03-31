【統一證券】盤前分析－震盪反彈無力、謹慎操作為宜



◆盤勢分析

雖昨日在美股帶動下台股出現反彈，但上檔壓力沉重，使尾盤走勢回落，昨晚美股因耶穌受難日休市，且今日台股為全球獨家開市，預期仍將延續區間震盪整理行情。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國商務部長 Ross 接受彭博社訪問指出，川普將很快宣布針對中國的關稅聲明，目的是在於反制知識產權竊取，並表示川普對於與歐盟進行 TTIP 之談判持開放態度；此說法表達拉攏歐洲並同步牽制中國的明顯立場，而中國商務部發言人高峰也回應中國官方將不會主動退讓；中美雙方對於貿易戰的態度仍維持強硬，若川普後續維持提高關稅課徵的決議，將使市場避險情緒再度升溫，不利於全球後市發展。

第二、美 Tesla 近期風波不斷，在美國國家運輸安全委員會介入調查傷亡事故，且穆迪下修其債務評級後，公司宣布因動力轉向組件存在安全隱患，召回 2016 年 4 月前生產的所有 Model S 型車款，數量高達 12.3 萬輛；此消息發出後原先 Tesla 反彈 3.2% 的股價又於盤後再度下挫。在 Tesla 難以解決財務與產品監管雙重危機下，恐將持續不利於供應鏈類股走勢。

第三、技術面觀察。台股昨日出現反彈格局，但走勢虎頭蛇尾，無法站穩於月線之上，顯現 3/23 跳空缺口壓力強烈，且量能未能有效放大，在中美貿易戰出現重大結果前，預期仍將延續震盪整理行情。

第四、昨日盤面觀察。離岸風電題材持續發燒，風力發電類股，包括永冠 - KY、中鋼構、世紀鋼、上緯投控再度連袂漲停作收，為本周盤面最強勢族群；寬宏國際傳出第二季演唱會將對營收有顯著貢獻，股價強勢漲停；欣陸集團公告每股配息 0.6 元低於市場預期，引發失望性賣壓使股價跌停作收。

