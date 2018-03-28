中國工商銀行推金融科技 即時通訊平台客戶增71%至1.14億戶

中國工商銀行（01398-HK）董事長易會滿，3月27日於業績記者會上表示，工商銀行正從全球最大銀行，向全球最強銀行轉變。過去三年，工行動用了2000億元，處置了6000億元的不良貸款，改善貸款質素。

面對金融科技迅速發展，工行亦加快金融科技落子佈局。於2017年末「融e行」客戶達到2.8億戶，增長11.5%；「融e聯」即時通訊平台客戶達到1.14億戶，增長71.5%；「融e購」電商平台交易額達1.03萬億元（人民幣.下同）；網路融資規模8400多億元，保持國內最大網絡融資銀行地位。

工行亦穩步推進國際化發展。於2017年末，工行已在45個國家地區建立419家境外機構，其中在一帶一路沿線國家地區擁有129家分支機構。境外機構總資產3586億元，同比增長17%；實現淨利潤31.5億元，同比增長23.5%；境外業務利潤相當於全球大銀行排名第60位，資產排名第57位。綜合化子公司工銀瑞信、工銀租賃、工銀安盛、工銀國際、工銀投資等，實現淨利潤73億元，同比增長19%。

對於2017年工行股本回報率（ROE）輕微下跌至14.35%，工行行長谷澍強調，這已屬於較好水平，國際大銀行一般還不到10%。ROE微跌是資本實力提升的反映，工行一級核心資本金額逾2萬億元。而工行分紅比例維持穩定，在30.5%水平。股息率按3月27日A股收市價5.98元計算，逾4%；H股即更高。對於外界一直對中國商業銀行傳疑，影響其估值，例如擔心內銀股的資產質素問題，利率市場化對內銀造成的衝擊，又懷疑互聯網金融對中國商業銀行的衝擊等，他認為最終都沒有實現。

文：周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)