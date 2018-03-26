李彥宏：阿波羅和金龍合作 無人小巴將在4個月後量産

3月26日上午，百度公司董事長兼首席執行官李彥宏在國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇上發表演講時介紹，未來中國經濟的成長，人工智能發展將是新動能，阿波羅和金龍合作 無人小巴將在4個月後量産。

在過去五年中國經濟的高速成長，互聯網+提供了新的動能。在2018年工作建議中，進一步加大人工智能的投入。

"互聯網的成長在中國已經遇到了瓶頸，人口紅利逐漸消失，而上網的時間沒有三到四個小時，人口和時長不再增加，互聯網本身的成長動力變成什麽?這是一個大問題。"李彥宏說，電商很發達，但網上推廣成本和線下推廣成本是差不多的。人工智能將在哪些方面推動中國經濟成長?是我們要思考的。

李彥宏介紹，人工智能的無人車和自動駕駛的應用前景廣闊，目前汽車行業的産值在中國10萬億的規模，現在我們和金龍合作，大概4個月後就會有沒有駕駛位的無人駕駛小巴進行量産，暫時不會在開放道路應用，會在碼頭這類應用場景先使用。

"類似這樣的無人車，到3-5年時間就會真正進入開放道路運行的狀態。自動駕駛會是更安全的駕駛方式，每天道路上有500人因交通事故死亡，而uber一場車禍會引起極大的關注。

李彥宏說，無人駕駛設計到産業的方方面面，無論是出行供應商，還是芯片産業，全球和中國的合作，一個開放平台會使得每個人都從中受益。會改變很多領域，比如說中國制造，也會有很多新的物種出現。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)