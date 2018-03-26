【大行報告】大和升龍湖(00960-HK)今明兩年盈利預測

龍湖地產(00960-HK)於上周已公布截至去年12月底止全年業績，核心盈利多賺26%至97.73億元人民幣。大和指出龍湖去年錄得毛利率為33.9%，優於該行預期，又引述龍湖管理層指出，今﹑明兩年該公司毛利率可以處於接近30%水平。

去年龍湖全年每股派息金額為0.758元人民幣，按年增加63%，若撇除因為成立25周年而派發的特別息0.085元人民幣，龍湖去年全年派息為每股0.673元人民幣，按年增加35%，派息率為40%。龍湖管理層指出，未來派息率至少可以維持在40%。

今年龍湖的合約銷售目標價為2000億元人民幣，若以今年龍湖擁有可售資產為3000億元人民幣計算，即去貨率要達到66.7%。另一方面龍湖期望在2020年時，每年可以錄得恆常收入為150億元人民幣，其中60億元人民幣來自商場﹑60億元人民幣來自物業管理業務，另有30億元人民幣來自長租房。

去年或龍湖淨資本負債率較2016年底下降了6.2個百分點至47.7%，而平均貸款利率為4.5%，較2016年下降了0.4個百分點。目前龍湖尚有空間發行總值80億元人民幣債券，以及獲銀行提供110億元人民幣貸款額度，大和相信龍湖足以應對市場出現任何挑戰。

該行將龍湖今﹑明兩年盈利預測上調6至11%，以反映出龍湖可以錄得較高確認銷售額及毛利水平，並予龍湖目標價為27.9元，評級為「買入」。

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