〈財政部立院備詢〉許虞哲：比特幣視同商品 買賣要課營業稅

虛擬貨幣崛起，多名立委今 (26) 日在財委會上關注比特幣課稅議題，財政部長許虞哲表示，金管會和央行均將比特幣視為非貨幣商品，因此，比特幣買賣視同商品交易，若銷售達到課稅門檻，就要辦理營業登記繳營業稅。

立委賴士葆今天在財委會上詢問，財政部是否已經對比特幣課稅，若有課稅目前徵收多少錢，對此，許虞哲回應，依據中央銀行認定，比特幣非法償貨幣，買賣視同商品交易，應該要課稅，不過目前沒有單獨針對比特幣課稅情況進行相關統計，未來會進一步去瞭解。

其實，國稅局日前曾表示，將比特幣視為如同線上遊戲的寶物一樣，若買賣銷售每個月達新台幣 8 萬元，則需辦理營業登記證，並且繳納營業稅，財政部官員也坦言，國稅局因難以掌握到比特幣的所得資訊，還尚未有課稅案例。

針對比特幣課稅，立委江永昌質詢時表示，比特幣是加密貨幣，根據比特幣交易平台的匿名性，不會有交易者的個人資料，財政部要如何要課營業稅；許虞哲回應，目前已經針對交易平台賺取的手續費去課營業稅。

江永昌進一步追問，目前比特幣的交易平台有幾個，都有掌握到嗎？許虞哲表示，目前泓科科技跟現代財富交易都有課稅，不過是針對泓科科技跟現代財富平台的手續費課徵營業稅，並非就比特幣交易獲利課稅。

許虞哲也表示，會要求交易平台提供相關交易資料，但江永昌吐槽指出，有哪一家交易平台願意將客戶交易資訊提供給財政部，實務上，財政部難以掌握銷售比特幣的獲利，無法對比特幣交易課稅，頂多只能對交易平台收取的手續費課稅。