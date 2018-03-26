人民幣兌美元26日中間價報6.3193 升值79個基點

新浪外匯訊 3 月 26 日，人民幣兌美元中間價報 6.3193，較上一交易日昇值 79 個基點。

週末市場，受 “貿易戰” 陰霾的影響，美元下挫，日元等避險貨幣則受到追捧，美元兌日元創 2016 年 11 月以來新低。

昨日，央行新任行長易綱在由國務院發展研究中心主辦的 “中國發展高層論壇 2018 年會” 表示，深入推進利率市場化改革，在有序開放存貸款利率管制的同時，努力培育金融市場基準利率體系的形成，健全市場利率的定價機制，完善中央銀行利率調控和傳導機制，推動整個貨幣政策從以數量型調控為主向以價格型調控為主的轉變。

堅定推進匯率市場化改革，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，市場的供求決定人民幣匯率，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，使得匯率發揮宏觀經濟自動穩定器的作用。

穩步推進人民幣國際化，跨境支付系統 CIPS 一期已經上線運行，預計二期近期將會上線，未來還將有序推進資本項目的開放，提高人民幣可自由使用程度。

提升金融市場的雙向開放程度。在外匯市場方面，不斷擴大對境外交易主體的開放力度，下一步還將全面實施市場准入負面清單制度，繼續推動金融市場的雙向開放。

新聞來源：新浪財經