〈Q2投資看這裡〉看這些多空因子 估台股10000-11500點震盪

時序已進入 3 月下旬，台股雖然仍站穩萬點，但是第 1 季並不平靜，緊接著將迎來第 2 季，台股何去何從備受矚目，統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，美國金融情勢雖已不像去年那樣寬鬆，但並不會對經濟活動、勞動市場及通膨造成重大壓力，且美國稅改有望推動經濟向上，此外，預估弱勢美元仍會延續至下半年，有助資金留駐新興市場，預期第 2 季加權指數在 10000 點至 11500 點盤堅震盪。

統一投信表示，判斷台股第 2 季的多空因子包括三大正面因素：1. 全球經濟穩健成長，美國降稅利多與基礎建設的推動。2. 台灣與全球經濟面持續回溫，台股殖利率吸引外資。3. 原物料回升，降低全球通縮疑慮。

及三大負面因素：1. 大陸 A 股納入 MSCI 的吸磁效應。2. 通膨疑慮大增，造成美債殖利率飆升，恐不利全球股市。3. 區域性的地緣政治風險。

劉彥伯表示，國際貨幣基金 (IMF) 預估今年全球經濟成長率 (GDP) 預估值至 3.9%，同時也上修今年美國、中國 GDP 分別為 2.7%、6.6%，顯示全球景氣持續增溫；即便短期國際股市出現回檔整理，但厚實的基本面依然有助於抵禦市場利空及突如其來的下跌風險。

台股受惠於全球三大經濟體穩健成長，預估今年企業獲利增長仍有 7%，有基本面支撐，加上目前現金殖利率 3.94%，仍居全球主要股市之冠，可望吸引外資持續匯入，多頭趨勢未變，預期台股第 2 季行情中性偏多，指數區間震盪，個股表現。

而中美貿易戰開打，全球股市表現震盪，台股投資人該如何因應？市場法人表示，在不確定因素增多的情況下，市場較容易動盪，台股短線還是會受信心面衝擊，評斷中美雙方最終將會以協商收場，減少貿易逆差為主要目的，因此建議投資人選擇以基金代替個股，逢低分批布局。

群益投信表示，近期美國貿易衝突其實並不是頭一遭，投資人無須過度解讀，金融風暴以來黑天鵝事件頻傳，投資人需要的是即便在系統性事件發生前進場布局，隨後表現也能相對優異的投資方式，整體而言，面對不確定事件，預期將使市場波動加劇，投資難度提高，台股大盤也隨之震盪拉回，不過還是有強勢股表現，帶動台股基金仍有好表現，建議投資人投資波動較個股低的台股基金逢低分批介入。

整體來說，劉彥伯指出，台股去年已累積不小漲幅，雖然今年看好的主軸產業沒變，但個股股價波動大，投資策略上，選擇成長趨勢明確的個股區間操作。

看好包括：需求急速攀升的挖礦相關類股，產業能見度佳的伺服器、網通，漲價趨勢明確的晶圓 (Wafer) 等半導體相關行業，另鎖定應用與趨勢發展正向的高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、汽車電子等。

中長期投資題材上，第五代行動通訊 (5G) 技術規格可望於 2018 年底確立，2020 年有望商轉，看好 5G 布建新商機。