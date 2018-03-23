建滔(00148-HK)張國榮﹕暫無意分拆地產業務

建滔化工(00148-HK)在2016至2017年間多次在市場吸納國泰航空(00293-HK)，最終在去年11月初以51.62億元將手上持有的9.61%國泰股權出售予卡塔爾航空，獲利8億元。在今日的業績記者會上，被問及今年公司又有何迎新投資大計時，建滔主席張國榮指出，由於目前正處於加息周期，所以會採取審慎投資策略，暫時不再香港買地，其個人更預料香港樓市及股市均有會下跌，不排除恆生指數會將低見25000點。

在談及中美雙方或爆發貿易戰對公司業務發展有何影響時，張國榮指出現時還未清楚相關措施內容，難作評論，惟公司出口至美國的產品佔公司整體產出約10%，同曷銅覆面板業務是以垂直整合模式生產，同時在泰國亦設有廠房生產覆銅面板，可以分散影響。

他又透過在今年首兩個月，公司整體生意及盈利均有增長。

至於會否考慮對金融科技投資時，張國榮指出公司從事化工項目多年，暫無計劃發展金融科技項目。在談及新科技項目投資時，他認為石墨烯地暖產品極具潛質，看好有關項目前景。

張國榮又表示，目前公司每年收租可達10億元，惟目前公司無意將地產業務分拆上市；又指出公司正為位於衡陽的廠房改建成住宅項目。

銅覆面板業務方面，建滔旗下的建滔積層板(01888-HK)主席張國華指出，受到5G及新能源汽車等領域帶動，對覆銅面板業務前景感到信心，又指出在今年1月覆銅面板已加價5%。

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