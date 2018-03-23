2017中國獨角獸企業發展報告：新晉獨角獸62家

3月23日，科技部火炬中心發布了《2017中國獨角獸企業發展報告》。報告顯示，截止2017年底，中國獨角獸企業共有164家，相較2016年增長25%，總估值6284億美元。其中，估值100億美元以上的超級獨角獸企業共有10家，因上市、被并購和成立超過10年而“畢業”的獨角獸企業共20家。而因估值下降而退出獨角獸榜單的企業有9家。此外，2017年新晉獨角獸企業有62家，這62家新晉的獨角獸企業集中分布在北京、上海、杭州、深圳等一線城市。從獨角獸分布的行業來看，這些企業分布在18個領域，技術驅動型企業增多，且成為獨角獸企業的重要構成。

值得注意的是，這些獨角獸背後的“金主”也特别搶眼。阿里巴巴集團投資、孵化的獨角獸企業最多，高達29家;騰訊布局獨角獸企業26家;小米2017年投資布局獨角獸企業12家;百度布局的獨角獸企業則有8家;紅杉、經緯IDG等8家投資機構投中獨角獸10隻以上。

來源：證券時報APP

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