沈榮津：沒有深澳電廠2025年備用容量率將轉負

深澳電廠案引來外界高度關注，甚至質疑興建的必要性，經濟部長沈榮津今 (21) 日下午召開記者會強調，目前北部電力供需是失衡的，如果沒有深澳電廠，到 2025 年，北部供電備用容量率將是負 2.7%，電力必須由中南部支援供應。

沈榮津今日針對電力穩定供應及深澳電廠議題召開記者會說明，他指出，依電業法規定機組至少要有 15% 的備用容量率，這是在總量考慮部分，至於供電要區域均衡的考量部分，北部用電由北部就地供給，而且要承擔 15% 的區域備用容量率。

沈榮津指出，現在以總量來說，2025 年全國備用容量率為 16.3%，如果少了深澳第一部機組 60 萬瓩，將會影響 1.4% 的備用容量率，全國備用容量率就會降為 14/9%，這是從總量考慮來看。

他說，另外還有一個要考慮的就是從區域的均衡，區域供電要均衡，目前北部來說，供需是失衡的，在尖峰用電北部占全台 39%，但供電能力占全台 34%，目前北部的供需失衡，北部該負擔的備用容量是由中南部來負責。

沈榮津指出，談到 2025 年的電力供需，即使有了深澳電廠，雖然略有改善但供需還是失衡，北部的備用容量率僅有 1.2%，照規定是要 15%，所以還不足 13.8%，這些電都要由中南部來支援；如果沒有深澳電廠的話，北部的備用容量率變為負 2.7%，就是北部地區供電更需要由中南部來支援。