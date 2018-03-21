大中、儒鴻、直得、英利-KY

大中 (6435)：由於英特爾第二季將推出搭載 Z390 晶片組 Coffee Lake 處理器平台，超微將推出第二代 Zen + 架構處理器平台及新款 Vega 繪圖卡，加上輝達(NVIDIA) 新一代搭載 Volta 晶片繪圖卡將進入出貨。在英特爾、超微、輝達新平台出貨轉旺下，金氧半場效電晶體 (MOSFET) 持續缺貨，第二季價格喊漲 5～10%；激勵股價跳空大漲，攻上 120 元，創波段新高。儒鴻(1476)：昨日召開法說會，公司表示越南兩座新成衣廠預計第 2 季月增 130 萬件成衣產能，為了因應客戶需求，擴建越南布廠第 3 期和興建數位印花布廠，增加成衣垂直整合；今年整體營運可望優於去年，激勵股價跳空衝高，站上年線位置。



直得 (1597)：受惠中國自動化設備需求大幅增加，去年獲利表現亮眼，稅後淨利 2.38 億元，年增 178%，每股盈餘 4.03 元；激勵股價早盤一度逼近漲停價位。



英利 - KY(2239)：雖然去年第 4 季部分客戶補助金反饋，獲利回溫；但仍難以彌補第三季因鋼價上漲導致獲利衰退，以致於去年全年淨利 10.72 億元，較前年 12.54 億元減少 14.5%，每股稅後純益 9.75 元，低於前年 EPS 11.48 元。公司擬配發現金股利每股 3.9 元，盈餘配發率 40%。若以昨日收盤價 180 元計算，現金殖利率約 2.16%；因股息配發率與殖利率低於預期，衝擊早盤股價跳空開低，回測 10 日線支撐。(馮欣仁)



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』