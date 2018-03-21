【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，油價上升帶動能源股走強。道瓊斯指數上升 0.5% 至 24,727 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,717 點；納斯達克指數上升 0.3% 至 7,364 點。美聯儲預期將於明天凌晨公布議息結果。

油價週二上升，受惠於中東局勢緊張及委內瑞拉產量或進一步下滑之利好消息支持，紐約 5 月期油上升 2.3% 至每桶 63.54 美元。API 於盤後公布上週美國原油庫存意外減少。金價下跌，因美元走強及議息會議結果臨近，紐約 4 月期金下跌 0.5% 至每盎司 1,311.9 美元。

香港股市週二個別發展，內地股市上升。個股方面，康師傅（322.HK）公布 2017 年股東應佔溢利同比上升 56.6% 且增派股息，股價上漲 3.6%；SOHO 中國（410.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年增加 4.2 倍但不派息，股價下跌 7.4%；永達汽車（3669.HK）股東應佔溢利按年提高 77.4%，股價上升 2.6%。恒生指數上升 0.1% 至 31,550 點，國企指數下跌 0.5% 至 12,597 點，香港股市成交金額增加 16.2% 至 1,235 億港元。上證綜合指數上升 0.3% 至 3,291 點，滬深兩市成交金額增加 2.0 至人民幣 4,058 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 通達集團（698.HK）昨日召開業績發布會，公司表示在手機結構件方面（2017 年收入佔比 69.0%，2016 年 68.6%），隨著手機外殼產品由金屬向價格更高的 IMT+2.5D/3D 上轉變，或帶動公司產品平均單價不斷上漲；加上 2018 年第一季公司訂單數量強勁，預計 2018 年收入增速將較過去數年約 10-20% 有所提升。另外，由於毛利率更高的新產品推出及產品結構優化，公司整體毛利率會持續上升，從而預期今年淨利潤同比增速快於收入增長。現價相當於 8.4 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 美東汽車（1268.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 76.8 億元，同比增長 22.7%，受惠於毛利率改善及其他收入按年增加人民幣 5,328 萬元，股東應佔溢利為人民幣 2.8 億元，同比大增 81.4%，高於市場預期約 15%（此前盈喜預期為增長超過 60% 以上）。建議派發末期股息每股人民幣 0.0883 元，全年股息合共每股人民幣 0.1233 元，按年增加 92.7%。現價相當於 9.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 舜宇光學（2382.HK）昨日召開業績發布會，公司預計 2018 年，於光學零件方面（2017 年佔收入 19.2%，佔溢利 50.7%），手機鏡頭及車載鏡頭出貨量均按年增長 30-35%，於光電產品方面（2017 年佔收入 79.5%，佔溢利 49.3%），手機攝像模組出貨量將按年增長 15%-20%；同時，由於 1,000 萬像素以上手機鏡頭及手機攝像模組佔比預計將繼續上升令公司平均產品單價上升，公司總收入有望於 2018 年繼續走高。另外，公司表示由於產品結構改善（毛利率較高的雙攝及 MOB、MOC 佔比預計增加）及營運效率提高，2018 年毛利率將穩中有升。現價相當於 34.9 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 永達汽車（3669.HK）昨日召開業績發布會，公司預計 2018 年將新增加約 30 家網點（2017 年：227 家）。寶馬、奧迪及保時捷 2017 年合共佔公司新車銷量約 40%，預計該三個品牌之新車銷量於 2018 年增長約 17%，主要受惠於網點增加及該等品牌推出新車款有關，而由於新車款之推出及預期供需相對平衡，該等品牌之新車銷售毛利率於 2018 年或同比上升。2018 年經營費用率預期將較 2017 年再進一步輕微下降，主要因成熟網點增加提升公司整體效率。若 2018 年公司總權益達到人民幣 100 億元，股東應佔溢利增速相信不會低於 12.5%。現價相當於 7.1 倍 2018 年預測市盈率，估值吸引。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)